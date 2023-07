L’ausiliaria a 55 anni per tutti i militari, un diritto negato ai Carabinieri

Il sindacato dei Carabinieri NSC (Nuovo Sindacato Carabinieri) ha emesso un comunicato stampa denunciando la disparità di trattamento nei confronti degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri riguardo all’accesso all’ausiliaria. Attualmente, il quadro normativo italiano consente a tutte le categorie dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare di richiedere il collocamento in ausiliaria a 55 anni di età, a non più di 5 anni dal raggiungimento del limite di età previsto per le pensioni di anzianità, purché abbiano maturato i requisiti necessari. Questa disposizione obbliga gli interessati a dare la disponibilità a prestare servizio, qualora necessario, in qualità di richiamati nell’ambito dei rispettivi Comuni o delle province di residenza, presso l’Amministrazione di appartenenza o in qualsiasi altra pubblica amministrazione. Tuttavia, gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri sono esclusi da tale possibilità.

Il coordinatore regionale Lazio del Nuovo Sindacato Carabinieri, Sabatino Mastronardi, ha sottolineato che questa disparità di trattamento è l’ennesimo esempio di ingiustizia nei confronti dei carabinieri. Mastronardi ha invitato l’Arma dei Carabinieri a prendere in considerazione le richieste avanzate dal sindacato per attuare una piccola riforma che consenta ai carabinieri di accedere all’ausiliaria con 5 anni di anticipo rispetto al limite di età previsto.

Il segretario regionale Cosimo Torcello ha ribadito l’importanza di trattare ogni individuo in modo equo e giusto, indipendentemente dalla sua occupazione o appartenenza a una specifica categoria. Torcello ha evidenziato che se i carabinieri e i lavoratori militari in generale stanno subendo un trattamento ingiusto o disuguale, è fondamentale che le istituzioni competenti prendano in considerazione questa situazione e agiscano di conseguenza. L’obiettivo deve essere quello di promuovere l’uguaglianza e la parità di opportunità in ogni ambito lavorativo, creando un ambiente equo e rispettoso per tutti i dipendenti.

Il sindacato dei Carabinieri NSC si augura che l’Amministrazione prenda in considerazione le richieste e restituisca novità positive a breve.

