La trave dell'altalena cede e la travolge: morta bimba di 12 anni ad Avezzano

La tragedia si è consumata all’interno dell’oratorio della cittadina in provincia dell’Aquila: inutili i soccorsi per la bambina, che è morta dopo il trasferimento in ospedale.

Una bimba di 12 ha perso la vita questo pomeriggio all’interno dell’oratorio di San Pelino, nel Comune di Avezzano. Stando alla ricostruzione dell’emittente locale Rete8, la ragazzina stava giocando su un’altalena quando la trave che sosteneva il gioco, che era appoggiata su due alberi, si sarebbe spostata cadendole addosso.

La corsa al Pronto soccorso di Avezzano e poi il trasferimento all’ospedale San Salvatore dell’Aquila non sono bastate a salvarle la vita: la bambina è morta poco dopo l’arrivo per le gravissime ferite riportate.