La polizia stringe la cinghia, nuova stretta sulle missioni nazionali: ma i tagli colpiranno tutti?

Con una circolare a firma del Capo della Polizia è stata emanata una nuova direttiva indirizzata a tutti i vertici territoriali e centrali della Polizia di Stato. L’obiettivo è ottimizzare la gestione delle risorse destinate alle trasferte nazionali del personale, monitorando i costi e contenendo la spesa entro i limiti di bilancio.

La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, che ha analizzato la tematica, partirà definendo i budget annuali da assegnare agli uffici. Effettuerrà poi verifiche trimestrali sul consumo, segnalando eventuali eccedenze rispetto alle coperture stanziate.

Ai dirigenti territoriali viene chiesto di promuovere iniziative per una puntuale gestione, valutando con attenzione la necessità di ogni missione ed effettuando monitoraggi bimestrali sui budget assegnati.

Particolare enfasi viene posta sulla presentazione, entro 7 giorni dal termine del servizio fuori sede, di tutta la documentazione per il rimborso spese. Contestualmente dovranno essere recuperate eventuali somme anticipate in eccedenza rispetto alle spese sostenute.

L’Ufficio Centrale Ispettivo controllerà l’applicazione corretta delle nuove disposizioni, in coordinamento con le Direzioni Centrali.

I tagli riguarderanno tutto il personale?

In chiusura, sorge però spontanea una domanda: queste misure di contenimento della spesa riguarderanno in modo equo tutto il personale della Polizia di Stato, oppure andranno principalmente “a ricaduta” solo sui gradini più bassi della piramide gerarchica?

Come spesso accade in questi casi, c’è il rischio che l’oculatezza nei rimborsi e la razionalizzazione dei costi vengano applicate in maniera più stringente per gli agenti, mentre sia più “elastica” quando a spostarsi sono gli alti ranghi.

Del resto, è ben nota l’abitudine della burocrazia a scaricare sul piano operativo gli sforzi per il risparmio, limitando di fatto le “voci di spesa privilegiate”. Sarà interessante verificare se anche questa direttiva saprà bilanciare equamente sacrifici e benefici a tutti i livelli dell’amministrazione. In caso contrario, il rischio è che si riveli l’ennesima presa in giro, nello stile di chi pretende rigore per gli altri ma flessibilità per sé.

