Itamil Esercito: Brigata Garibaldi “Addestramento notturno nel mese di agosto senza soldi?”

Il Sindacato Itamil Esercito ha sollevato una questione riguardante un’operazione addestrativa notturna programmata per il 9 agosto 2023 con il Reggimento Logistico di Persano. Secondo il sindacato, il personale coinvolto potrebbe non ricevere alcun compenso straordinario, ma solo le ore di straordinario/recupero. Questa situazione andrebbe contro le disposizioni contrattuali dei militari in servizio.

Nonostante le possibili limitazioni di bilancio, il Sindacato Itamil Esercito ritiene che sia ingiusto che le risorse per gli straordinari sembrino essere sempre disponibili per coloro che operano negli uffici dei palazzi, mentre vengono negati a chi è impegnato sul campo. Pertanto, il sindacato ha fatto appello al Comando della Brigata Garibaldi affinché il personale coinvolto riceva il giusto compenso per il loro impegno e sacrificio, tramite l’assegnazione di straordinari a pagamento o il riconoscimento del cfi.

In caso contrario, il Sindacato Itamil Esercito ha richiesto che l’operazione venga posticipata. Essi ritengono che il riposo debba valere per tutti, almeno nel mese di agosto, e non solo per gli alti comandi di vertice.

Il sindacato ha sottolineato che di solito, a meno di particolari esigenze operative, le attività addestrative non si svolgono nel mese di agosto. Pertanto, sperano che la richiesta venga presa in considerazione per garantire il benessere e il giusto trattamento del personale impegnato sul campo.

