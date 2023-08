Forze Armate, nel cedolino di agosto “UNA TANTUM 2023”. Ecco di cosa si tratta e a quanto ammonta

Il Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI) ha annunciato che con le competenze stipendiali di agosto 2023, il personale avente diritto riceverà la tanto attesa “Una tantum 2023”. Insieme alla mensilità di agosto, saranno corrisposti anche gli arretrati relativi al periodo da gennaio a luglio 2023.

Il compenso sarà erogato fino a dicembre 2023 e sarà indicato nel cedolino con il seguente codice: 992 UT 2023 1,5% + qualifica rivestita. Gli arretrati dovuti saranno invece indicati con il codice: 5Q1 ARR. UNA TANTUM 1,5% L.197 29/12/22 – AC​.

Ma di cosa si tratta esattamente? La legge n. 197/2022, nota come legge di bilancio 2023, all’articolo 1, comma 330, prevede che per l’anno 2023 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico siano incrementati di 1.000 milioni di euro. Questo importo sarà destinato all’erogazione di un emolumento accessorio chiamato “Una tantum”, da corrispondere per tredici mensilità, determinato nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio.

Con questa iniziativa, il governo intende offrire un riconoscimento economico straordinario al personale statale, a fronte delle difficoltà e delle sfide affrontate nel periodo considerato. È una misura eccezionale volta a valorizzare e sostenere il lavoro svolto.

A quanto ammonta?

Ecco una tabella riepilogativa degli importi una tantum 2023