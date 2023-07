“Interventi a favore del personale o limiterà azione lavorativa” Sindacato Carabinieri USIC avverte il Ministro della Difesa

“A distanza di circa nove mesi e dopo aver ascoltato o letto alcuni Suoi interventi, comincio a nutrire dubbi e perplessità, che si evidenziano in modo chiaro sia sulla risposta all’interrogazione parlamentare relativa all’aspetto sindacale militare e sia su mancati investimenti a tutela del personale militare”. È quanto si legge in un passaggio della lettera che il Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri, Antonio Tarallo, ha inviato al ministro della Difesa.

“Nel DEF – prosegue – non sono presenti provvedimenti in favore delle Forze Armate e di Polizia e, confidiamo che in Legge di Bilancio ci sia una inversione di tendenza che, permetta al Governo di stanziare non solo risorse economiche dignitose per il contratto di lavoro, ma anche interventi mirati a dotare il personale che difende lo Stato, di idonee attrezzature (taser, bodycam etc etc), assicurazioni sugli infortuni ed una tutela legale, tanto immediate quanto efficace sin dall’immediatezza dei fatti, così da evitare agli interessato i di dover sostenere spese legali e/o sanitarie, talvolta di elevato importo.

Analogamente si chiedono altresì maggiori tutele degli Operatori di Sicurezza, sia nella gestione della la loro Privacy (che ad ogni cittadino è dovuta) che nella riconfigurazione del reato di “Legittima Difesa” ed “Uso Legittimo delle Armi”, con la consapevolezza, di tutti, che “aggredire” un Operatore di Polizia corrisponda ad “aggredire” lo Stato e non, così come avviene oggi, demandare all’Operatore stesso di divenire “l’indagato per atto dovuto”, seppur in presenza di dinamiche chiare ed inequivocabili”.

In conclusione il Segretario USIC avverte: “Signor Ministro, se questi interventi non saranno portati in essere da Lei e dal Governo, rischiamo che, sempre con maggiore frequenza, il personale in uniforme, sentendosi non garantito, limiterà la sua azione lavorativa”.

