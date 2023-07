Incontro al Viminale tra SIULP e il nuovo Capo della Polizia, Vittorio Pisani. Ecco l’esito

Nella mattinata di ieri, un importante incontro si è svolto presso il Palazzo del Viminale, riunendo la Segreteria Nazionale del SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia) e il nuovo Capo della Polizia, Vittorio Pisani. La riunione, caratterizzata da un clima di grande cordialità, ha affrontato alcune delle tematiche più pressanti che interessano l’Amministrazione, evidenziando un comune obiettivo ma senza tralasciare i diversi punti di vista, proprio a causa delle diverse responsabilità ricoperte dal Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e dal Segretario Generale del principale sindacato di Polizia.

Il Segretario Generale del SIULP, Felice Romano, ha dichiarato: “Durante l’incontro, abbiamo affrontato diverse questioni urgenti, tra cui l’emergenza riguardante la carenza di organico e la necessità di un intervento mirato al rinnovo contrattuale della Dirigenza e degli altri dipendenti. Abbiamo anche sottolineato l’urgenza di allocare risorse specifiche per le esigenze del nostro lavoro e discusso la questione della previdenza dedicata. Infine, non meno importante, abbiamo affrontato l’aspetto riguardante la necessità di apportare modifiche agli assetti ordinamentali, al fine di consentire al personale in servizio di accedere rapidamente alle posizioni apicali del ruolo degli Ispettori, figure fondamentali per il corretto funzionamento dell’intero sistema di Sicurezza. Inoltre, abbiamo discusso delle procedure concorsuali per garantire l’ingresso di personale altamente preparato in tempi ragionevoli e per riconoscere e premiare la professionalità e lo spirito di sacrificio sia del personale attualmente in servizio che delle nuove leve provenienti dall’esterno”.

L’incontro si è concluso con un impegno condiviso ad affrontare immediatamente le tematiche discusse, nell’ambito di un’azione più ampia di revisione di alcuni assetti procedurali e organizzativi. Questa revisione riguarderà, ad esempio, le procedure concorsuali e interventi normativi per affrontare le gravi carenze di organico riscontrate in alcuni ruoli, come quello degli ispettori. Inoltre, si presterà particolare attenzione all’atto unico ordinativo periferico, che riguarda la riorganizzazione degli uffici sia a livello centrale che periferico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

