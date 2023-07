Sono stati indetti tre concorsi per il reclutamento di un totale di 156 Marescialli delle Forze Armate tramite titoli ed esami. Ecco i dettagli dei concorsi:

1. Concorso per il reclutamento di 87 Marescialli dell’Esercito con la Specializzazione Sanità.

2. Concorso per il reclutamento di 30 Capi di 3ª classe della Marina Militare nelle categorie Servizio Sanitario e Supporto e Servizio Amministrativo Logistico del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.).

3. Concorso per il reclutamento di 39 Marescialli di 3ª classe dell’Aeronautica Militare per la Categoria Supporto, Specialità Sanità.

Limite d’età e scadenza del bando:



La domanda di partecipazione ai concorsi può essere presentata entro il 6 agosto 2023. I candidati non devono aver compiuto il 32º anno di età entro la stessa data.

Riserve di posti:



I candidati sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato per l’emergenza COVID possono beneficiare di posti riservati nei seguenti numeri:

– 38 posti nell’Esercito.

– 7 posti nella Marina Militare.

– 14 posti nell’Aeronautica Militare.

Ai candidati delle riserve di posti non si applica il limite di età.

Svolgimento dei concorsi:



Concorso dell’Esercito:

1. Prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive.

2. Prove di verifica dell’efficienza fisica.

3. Accertamento dell’idoneità psico-fisica.

4. Accertamento dell’idoneità attitudinale.

5. Valutazione dei titoli di merito.

6. Prova orale.

Concorso della Marina Militare:

1. Prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive.

2. Accertamento dell’idoneità psico-fisica.

3. Accertamento dell’idoneità attitudinale.

4. Prove di verifica dell’efficienza fisica.

5. Valutazione dei titoli di merito.

6. Prova orale.

Concorso dell’Aeronautica Militare:

1. Prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive.

2. Accertamento dell’idoneità psico-fisica.

3. Accertamento dell’idoneità attitudinale.

4. Valutazione dei titoli di merito.

5. Prova orale.

I concorsi offrono opportunità per i candidati interessati a intraprendere una carriera militare come Marescialli nelle Forze Armate. I requisiti specifici, i dettagli delle prove e i criteri di selezione sono specificati nei bandi ufficiali dei concorsi.

