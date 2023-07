Carabiniere stroncato da un malore in palestra

Carabiniere e padre di famiglia muore per un malore in palestra. La disgrazia a Novara, l’uomo aveva 54 anni.

Carabiniere e padre di famiglia muore per un malore in palestra

Era in palestra per fare un po’ di esercizio fisico quando improvvisamente si è sentito male, e si è accasciato esanime. Subito soccorso e portato all’ospedale, ha cessato di vivere poco dopo. Sconcerto tra i carabinieri di Novara per l’improvvisa scomparsa di Francesco Zuso, militare di 54 anni in servizio nella caserma cittadina, fulminato da un malore che l0 ha colto nel pomeriggio di sabato mentre svolgeva attività fisica per tenersi in forma.

L’uomo è stato subito soccorso in palestra e poi dai sanitari del 118 che lo hanno rianimato sul posto e poi portato all’ospedale Maggiore. Ma il decesso è sopraggiunto poco dopo.

Lascia la moglie e due figli

Oltre ai colleghi, la scomparsa di Francesco Zuso getta nel dolore i suoi familiari, in particolare la moglie e i due figli. L’uomo viveva nel quartiere Sant’Agabio: non è ancora stato dato il nulla osta per fissare la data del funerale.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!