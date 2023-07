Il Generale di Corpo d’Armata Michele Carbone è il nuovo Direttore della Direzione Investigativa Antimafia

E’ di queste ore la notizia della nomina del Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza, Michele Carbone quale Direttore della Direzione Investigativa Antimafia. l’Ufficiale superiore delle Fiamme Gialle, attualmente Comandante interregionale per l’Italia meridionale della Guardia di Finanza, con sede a Napoli, passa, con decorrenza al 25 luglio 2023 a Roma, ai Reparti Speciali, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Una vita nelle Fiamme Gialle, come i suoi due fratelli e come una famiglia che ha nel suo DNA un alto senso dello Stato. Nel maggio dello scorso anno ricevette l’incarico di guidare i Finanzieri dell’Italia meridionale. Lunga e prestigiosa è la carriera del 60enne ufficiale generale delle Fiamme Gialle, originario della Città della Disfida, dove giunge spesso a ritrovare i suoi cari ed i suoi amici. Laureato, con il massimo dei voti, in Giurisprudenza, in Scienze politiche ed in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, ha avuto accesso al Corso Superiore di Polizia Tributaria, riservato a un’aliquota ristretta di Ufficiali selezionati per concorso, destinati a ruoli dirigenziali. In possesso del master di secondo livello in Diritto tributario dell’impresa, rilasciato dall’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. Ha conseguito, altresì, il master in Sicurezza, Intelligence e Aree di crisi, presso la S.I.O.I. e il Ce.S.I. di Roma. Ha frequentato corsi di management e alta direzione. Iscritto nel Registro dei revisori legali.

Ha svolto intensa attività di insegnamento presso l’Accademia e la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza; già docente di diritto tributario presso le Università di Foggia, Bari e L’Aquila; relatore in convegni e master sul tema del riciclaggio di denaro sporco. È professore a contratto, titolare della materia “Antiriciclaggio e reati economici”, presso l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, nonché del modulo “Antiriciclaggio” nell’ambito della disciplina “Economia degli intermediari finanziari” del corso di laurea in International Business Administration – Economia Aziendale Internazionale della Link Campus University.

Autore di svariati articoli su riviste specializzate e pubblicazioni, tra le quali “Statuto dei diritti del contribuente” (2000); “Le semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali” (2002); “Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio” (2010); “Tracciabilità nei contratti pubblici” (2011); “La geografia dei paradisi fiscali” (2017); “La lotta al contante nel labirinto normativo” (2020); “Le nuove regole antiriciclaggio” (2021); “Follow the money a trent’anni dall’uccisione di Giovanni Falcone. Le indagini finanziarie e patrimoniali 3.0” (2022).

L’Ufficiale Generale vanta numerose decorazioni, tra cui: Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana; Medaglia d’oro al merito di lungo comando; Croce d’oro per anzianità di servizio con una stelletta aurea; Medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare; Medaglia d’oro al merito della Croce Rossa Italiana; Diploma di terza classe e medaglia di bronzo al merito dell’ambiente; “Cittadinanza Onoraria del Comune dell’Aquila” per l’opera svolta a favore della collettività locale; Certificato di apprezzamento FBI – U.S. Department of Justice.

