Il poliziotto Maurizio Fittipaldi ritrovato senza vita. Raccolta fondi dei colleghi per la moglie

Un’ondata di cordoglio e solidarietà sta attraversando l’Ogliastra dopo la tragica scomparsa dell’assistente capo della Polizia di Stato Maurizio Fittipaldi, ritrovato senza vita nelle campagne di Lotzorai lo scorso 7 febbraio. I colleghi del Commissariato di Tortolì hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la moglie Sarah Selenu, che sta affrontando gravi problemi di salute.

IL RICORDO DI UN SERVITORE DELLO STATO

Maurizio Fittipaldi, 38 anni, originario di Torraca in provincia di Salerno ma profondamente radicato in Sardegna, aveva conquistato la stima di colleghi e cittadini grazie al suo carattere solare e alla costante disponibilità verso il prossimo. La sua improvvisa scomparsa ha scosso l’intera comunità ogliastrina, dove si era perfettamente integrato nonostante le origini campane.

LE DRAMMATICHE RICERCHE

Le operazioni di ricerca, scattate il 6 febbraio, hanno mobilitato un imponente dispositivo di soccorso che ha visto l’impiego di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale. Nonostante l’utilizzo di elicotteri, unità cinofile e droni, il ritrovamento del corpo il giorno successivo ha confermato il tragico epilogo, gettando nello sconforto l’intera comunità.

LA GARA DI SOLIDARIETÀ

I colleghi del Commissariato di Tortolì hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere la moglie Sarah, pubblicando l’IBAN IT74P0344017300000000128200 per le donazioni. L’iniziativa sta raccogliendo un’ampia adesione, testimoniando il profondo legame che Fittipaldi aveva costruito con il territorio. Anche l’amministrazione comunale di Lotzorai si è unita al cordoglio, esprimendo vicinanza alle famiglie Selenu e Fittipaldi in questo momento di profondo dolore.

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale