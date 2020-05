E’ deceduto il bambino di 3 anni precipitato questa mattina intorno alle 10 dal quinto piano di un edificio a Casalpusterlengo. Diversamente da quanto comunicato in precedenza, l’Areu in una nota ha fatto sapere che all’arrivo i soccorritori hanno constatato il decesso sul posto per il piccolo e che non c’è stato il tempo di trasportarlo in ospedale. Sentite condoglianze alla famiglia.