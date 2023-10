Il Generale Iannucci nuovo Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa

Si è svolto oggi il passaggio di consegne tra il Generale di Squadra Aerea, Antonio Conserva, e il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, nuovo Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa.

“Grazie al Generale Conserva per il prezioso servizio prestato alla Difesa e alle Istituzioni in un particolare momento storico e geopolitico internazionale”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del suo intervento che si è tenuto presso il CUFA, il Circolo Ufficiali delle Forze Armate, con il rituale passaggio di consegne e auguri di buon lavoro al Generale di Corpo d’Armata Iannucci, nuovo Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa. L’uscente e il nuovo Capo di Gabinetto della Difesa si sono salutati con particolare affetto e stima reciproca.

Il Generale di Corpo d’Armata, Giovanni Maria Iannucci, che ha iniziato e svolto la sua carriera come paracadutista dell’Esercito italiano, ha accumulato diverse e molteplici esperienze operative. Promosso Generale di Brigata, ha prestato servizio al COVI (Comando Operativo di Vertice Interfoze), dove è stato Capo Reparto Operazioni e allo Stato Maggiore della Difesa, dove è stato Capo del III Reparto (Politica Militare e Pianificazione). Infine, prima di rientrare in Italia, dove era di stanza a Napoli, come Comandante delle Forze Operative Sud, ha avuto un ruolo cruciale, dal maggio 2022 al maggio 2023, quale Comandante della Nato Mission Iraq (NMI).

Il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, dopo oltre due anni a Capo del Gabinetto della Difesa, assumerà, entro breve tempo, il prestigioso incarico di Comandante del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare. Durante il suo mandato, di oltre due anni e sotto due ministri, da Capo di Gabinetto della Difesa, il Generale Conserva ha gestito tra l’altro l’emergenza Covid, l’operazione “Aquila Omnia” in Afghanistan e l’aggressione della Russia all’Ucraina. Il Ministro alla Difesa, Guido Crosetto, ha augurato buon lavoro a entrambi e, insieme, all’intero Gabinetto della Difesa.

