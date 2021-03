La Polizia di Stato piange un altro poliziotto morto a causa del Covid-19. Ecco il messaggio di cordoglio della polizia di stato.

“Il covid19 si porta via un altro poliziotto. Vincenzo, 53 anni, era appassionato del suo lavoro da investigatore. Aveva lavorato per tanti anni a Napoli prima di raggiungere la PG della Procura di Nocera Inferiore (SA). Una vita spesa al servizio dei cittadini della sua amata Campania. Lascia la moglie Raffaella e i figli Emanuele e Davide. A loro, ai suoi amici e colleghi, come in una grande famiglia, si stringe tutta la Polizia di Stato.”