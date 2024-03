IL 62° REGGIMENTO FANTERIA “SICILIA” FAMILIARIZZA CON LE TECNICHE DI “CROWD AND RIOT CONTROL”

Si è concluso in questi giorni il modulo addestrativo sulle tecniche di controllo della folla, svolto dal personale del 62° reggimento fanteria “Sicilia”, presso la base addestrativa “Aosta” di Piazza Armerina, in provincia di Enna.

L’attività, strutturata in lezioni teoriche e pratiche, ha consentito al personale delle compagnie del reggimento di acquisire le conoscenze di base relative alle tecniche e alle procedure da adottare in caso di disordini, di situazioni di pericolo e di minaccia per l’ordine pubblico, con lo scopo di potenziare ulteriormente la capacità di intervento antisommossa anche a supporto delle forze dell’ordine, al fianco delle quali l’Esercito spesso lavora, come, ad esempio, l’operazione “Strade Sicure”.

Il modulo addestrativo si è concluso con una esercitazione finale a partiti contrapposti che ha consentito di testare le tecniche acquisite e la capacità di reazione in contesti di “Crowd and Riot Control” (CRC).​

