Il Ministro Giorgetti al giuramento degli ufficiali della Guardia di Finanza: “Fisco più equo e tributi meno gravosi per per fronteggiare scenari incerti”

“È importante avere un fisco più equo, efficiente e meno gravoso per imprese e cittadini, favorendo occupazione e investimenti”. Ad affermarlo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che si è rivolto con queste parole agli allievi ufficiali della Guardia di Finanza nel corso della cerimonia del giuramento a Bergamo degli allievi ufficiali del 123° Corso “Monte Sperone IV” e del 22° Corso “Centauro II”, cerimonia che si è tenuta nella Piazza d’Armi dell’Accademia delle Fiamme Gialle a Bergamo.

Secondo il ministro è centrale “sostenere la transizione verso un’economia più sostenibile, con scelte di prudenza e realismo nel rispetto dei conti pubblici per garantire la sostenibilità del debito”.

Il Ministro ha affrontato anche il ruolo della Guardia di Finanza che è “fondamentale per accompagnare nella legalità il processo di rilancio dell’economia del nostro paese nei complicati scenari geopolitici che viviamo”. “La nostra economia – ha proseguito il Ministro – è cresciuta anche nel 2023, sebbene a ritmo inferiore, mostrando una discreta vitalità”.

Per questo, secondo Giorgetti serve: “rafforzare questi elementi di crescita è necessario anche nel prossimo futuro per affrontare con maggiore fiducia lo scenario di incertezze internazionali e sostenere i segnali positivi del mercato del lavoro. Dobbiamo proseguire nell’opera di attuazione delle politiche strutturali già avviate dal governo per sostenere l’economia, compresa la riforma fiscale che stiamo portando avanti a tempi di record”.

“Abbiamo davanti scenari economici complicati – ha concluso – e per questo il ruolo della Guardia di Finanza è sempre più indispensabile per contrastare l’illegalità economica e finanziaria, grave ostacolo alla crescita e allo sviluppo del paese”.







Gli allievi, al primo anno di Accademia della Guardia di Finanza, hanno pronunciato il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica nella piazza d’armi dell’istituto, agli ex Ospedali Riuniti. Alla cerimonia hanno presenziato il comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro e delle autorità.

“L’Accademia della Guardia di Finanza è un vanto e un’eccellenza per Bergamo – commenta l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, che oggi ha rappresentato Regione Lombardia alla cerimonia -. Qui si forma il futuro delle Fiamme Gialle: uomini e donne acquisiscono l’elevata preparazione professionale e giuridico-militare che consentirà loro di servire al meglio la nostra Nazione”.

