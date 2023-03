Grazie per il coraggio della vostra scelta: il Ministro della Difesa ai giovani allievi ufficiali dell’Esercito e dei Carabinieri

Sono emozionato di essere qui, di fronte a ragazzi che hanno fatto una scelta non per i prossimi due o tre anni ma una scelta di vita, quella di servire l’istituzione e caricarsi sulle spalle la difesa del Paese, ovvero di contribuire a creare quelle condizioni di sicurezza che sono precondizione di pace e di democrazia”. Lo ha sottolineato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo alla cerimonia di giuramento del 204esimo Corso “Volonta'” di Esercito Italiano e Arma dei Carabinieri dell’Accademia Militare di Modena.

“Perché la difesa è questo – ha ricordato il ministro – non è guerra ma negazione della guerra, tentativo umano di non trasformare i conflitti in guerre”.

“Avete scelto di essere classe dirigente – ha proseguito Crosetto – e io non sono qui per dovere ma perché di fronte a una scelta così importante lo Stato deve inchinarsi e sapere dire grazie. Vi chiederete tante volte “sarò capace di mantenere fede al mio giuramento?”. Tutti abbiamo questo pensiero e ogni giorno superiamo i nostri limiti ricordandoci l’impegno preso. Tutti abbiamo le nostre debolezze, tutti le avremo, tutti ci facciamo domande ma nell’impegno assunto troveremo la forza di superarle”.

Alla cerimonia hanno presenziato, tra gli altri, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di stato maggiore della Difesa, il generale Pietro Serino, capo di stato maggiore dell’Esercito, e il generale Teo Luzi, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

