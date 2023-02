Giulia Schiff si è sposata in Ucraina, la foreign fighter ha smesso di combattere: “Aiuteremo i soldati con un fondo umanitario”

La storia di Giulia Schiff è quella di un romanzo, che non smette mai di stupire ed arricchirsi di nuovi e interessanti capitoli. La 24enne ex allieva dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli si è unita all’esercito ucraino come foreign fighter, prendendo il nome di battaglia “Kida”, e ha combattuto in diversi territori come Kharkiv e il Donbass.

Nel giorno di San Valentino si è sposata con rito civile con il suo compagno Victor, 29enne israelo-ucraino, anche lui ex soldato al fronte. Insieme hanno fondato un’associazione benefica chiamata “Cloud Walker”, la quale si occupa di sostenere le milizie impegnate al fronte. Giulia ha dichiarato che anche se ha deciso di smettere di combattere, lei e il suo compagno non hanno smesso di andare al fronte e che ha deciso di tornare da lui per starci vicino. Dall’esperienza alla guerra, Giulia ha dichiarato di aver visto orrori che le hanno cambiato la vita per sempre.