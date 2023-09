Giorgio Napolitano è morto: se ne va il primo presidente della Repubblica eletto due volte

Se ne è andato anche Giorgio Napolitano. Aveva 98 anni. È stato il primo presidente della Repubblica eletto due volte, nel 2006 e poi nel 2013 per due anni.

In Parlamento dal 1953, era uno degli ultimi dirigenti della vecchia guardia ancora in vita del Partito comunista, insieme ad Achille Occhetto e Aldo Tortorella. Una vita a sinistra. Da tempo malato, era ricoverato in una clinica a Roma.

