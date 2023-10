Germania, il ministro della Difesa Pistorius: “C’è il pericolo di una guerra in Europa”

Vi è il “pericolo di una guerra in Europa da parte di un aggressore” a cui “non siamo mentalmente preparati”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un’intervista che ha rilasciato all’emittente radiofonica “Deutschlandfunk”.

Secondo l’esponente del governo federale, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha presentato alla Germania una nuova realtà dopo 30 anni di pace. “Vale a dire che in Europa esiste una minaccia di guerra da parte di un aggressore, non siamo mentalmente preparati per questo”, ha quindi avvertito Pistorius.

Secondo l’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), la Germania deve essere pronta per un conflitto in territorio europeo: “Dobbiamo essere in grado di fare la guerra, una guerra difensiva, così alla fine non saremo costretti a farla”.

