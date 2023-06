Francia, quattro bambini e un adulto accoltellati in un parco ad Annecy (Video)

Sono cinque, tra cui quattro bambini, i feriti in un attacco all’arma bianca avvenuto in un parco ad Annecy, in Francia. Un uomo di origini siriane è stato arrestato dalla polizia. Macron: “Attacco di vigliaccheria assoluta”.

Almeno cinque persone, tra cui quattro bambini piccoli, sono state ferite giovedì mattina in un parco ad Annecy, nell’Est della Francia, da un uomo armato di coltello e che è stato in seguito arrestato. Secondo fonti di polizia, si tratta di un richiedente asilo di nazionalità siriana. L’uomo ha colpito intorno alle 9:45 un gruppo di bambini di circa tre anni che si trovavano vicino al lago di Annecy.

Bambini feriti gravi ad Annecy

Due delle vittime sono in pericolo di vita, ha aggiunto una fonte. “Diverse persone tra cui bambini sono state ferite da un individuo armato di coltello in una piazza di Annecy. L’individuo è stato arrestato grazie all’intervento molto rapido della polizia“, ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin. Deputati e membri del governo hanno osservato un minuto di silenzio nell’Assemblea nazionale dopo l’attacco. La premier, Elisabeth Borne, si è recata ad Annecy.

Macron: “Vigliaccheria assoluta”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha definito l’aggressione un “attacco di una vigliaccheria assoluta”. “Dei bambini che un adulto lottano tra la vita e la morte”, ha scritto su Twitter il capo dell’Eliseo. “La nazione è sotto shock, i nostri pensieri vanno a loro, alle loro famiglie e ai servizi di emergenza mobilitati”.