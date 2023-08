FORZE ARMATE: OLTRE 12.500 MILITARI IMPIEGATI A FERRAGOSTO NELLE MISSIONI IN ITALIA E ALL’ESTERO

Il Capo Di Stato Maggiore Della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, rivolgendosi ai militari italiani impegnati a Ferragosto – “Anche nel periodo di Ferragosto circa 7500 militari tra Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri sono presenti ed operano in un arco geografico di un’ampiezza senza precedenti: dalla regione Baltica verso sud attraverso il Fianco Est dell’Alleanza, dal Golfo Persico verso Ovest attraverso il Corno d’Africa ed il Medio Oriente, il Mediterraneo, il Nord Africa e il Sahel fino al Golfo di Guinea. A questi si aggiungono gli oltre 5.000 militari impegnati sul territorio nazionale nell’operazione “Strade Sicure” in concorso alle Forze di Polizia, gli assetti della difesa aerea e della vigilanza del Mediterraneo allargato. L’operato dei militari italiani, all’estero e in Patria , rappresenta in modo concreto il patrimonio dei valori che ispirano le donne e gli uomini delle Forze Armate che operano incessantemente 365 giorni all’anno. A loro estendo la mia gratitudine e l’ apprezzamento per l’impegno, il coraggio, l’abnegazione e l’ altruismo con cui quotidianamente compiono il proprio dovere ” .

Le Forze Armate contribuiscono con una forza media di 7.500 uomini e donne in 39 missioni (di cui 36 internazionali e 3 sul territorio nazionale) in 25 Paesi diversi, a cui si aggiungono gli oltre 5.000 impegnati sul territorio nazionale nell’operazione “Strade Sicure” su base Esercito, in concorso alle Forze di Polizia.

In aggiunta agli impegni in patria e all’estero, la Difesa concorre, in supporto alla Protezione Civile, alla campagna Antincendio Boschivo (AIB) 2023 con un totale di 11 elicotteri e relativi equipaggi di volo.

L’Esercito rende disponibili 1 HH-412A e 1 HH-205A in prontezza presso la base di Viterbo, 2 HH-412A pronti al decollo in località Cagliari Elmas e Lamezia Terme e 2 UH-90A da Rimini e Casarsa della Delizia (PN).

A questi si aggiungono 1 AB-212 della Marina Militare a Catania, 2 HH-139 dell’Aeronautica Militare in prontezza presso l’aeroporto di Trapani Birgi e di Decimomannu e 2 NH 500 dell’Arma dei Carabinieri in prontezza presso i Nuclei Carabinieri di Roma- Urbe e Rieti.

L’Esercito oltre alla già citata operazione “Strade Sicure”, assicura la rimozione e la bonifica degli ordigni inesplosi eventualmente rinvenuti sul territorio nazionale.

La Marina Militare assicura la sorveglianza in mare con l’operazione Mediterraneo Sicuro e con la Vigilanza Pesca.

L’Aeronautica Militare assicura la difesa aerea nazionale e continua a garantire la prontezza per le operazioni di ricerca e soccorso e per il trasporto sanitario d’urgenza.

L’Arma dei Carabinieri continua l’opera di controllo del territorio.

