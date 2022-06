Firenze, saluto romano alla festa dei carabinieri: indagini interne dell’Arma

‘Saluti romani’ durante una festa, in un locale fiorentino mercoledì scorso, per la fine dell’anno di corso della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze.

E’ quanto riporta oggi il Tirreno, facendo riferimento a un video, postato e poi rimosso, sul profilo Fb del locale che ospitava la festa degli allievi: dalle immagini, riferisce il quotidiano, all’arrivo della torta tricolore e mentre viene intonato l’Inno d’Italia, tra i calici alzati due o tre braccia tese a fare il ‘saluto fascista’.

Sulla vicenda, riferisce sempre il giornale, sono già scattate verifiche interne da parte dei carabinieri.

Chi dice di non essersi accorto di nulla e’ il titolare del locale, “altrimenti – spiega – non lo avremmo pubblicato” il video. “Non lo abbiamo fatto noi – aggiunge -, è stato pubblicato e noi lo abbiamo ripostato”. Nelle immagini le braccia tese sono pochissime, due o tre, rispetto al folto gruppo di allievi che partecipava alla festa e che forse non hanno nemmeno notato quello che accadeva alle loro spalle.