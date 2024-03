Finanzieri figli di un Dio minore? Esclusi dalle visite di solidarietà di FdI alle FFOO

Il Sindacato italiano Militari – Guardia di Finanza dopo aver analizzato la rassegna stampa della giornata del 3 marzo u.s., nella quale viene sbandierato dal partito del Presidente del Consiglio, Fratelli d’Italia, la volontà, condivisibile, di far sentire la solidarietà politica alle Forze dell’Ordine dopo i noti e gravissimi fatti di Torino, ha dovuto amaramente constatare che Deputati, Senatori, Consiglieri Regionali e dirigenti del Partito hanno visitato esclusivamente Questure e Caserme dei Carabinieri, dimenticando che anche il Corpo della Guardia di Finanza ha un comparto specializzato, gli ATPI, comunemente chiamati Baschi Verdi, che si occupa in via prioritaria del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Non faremo in questa sede l’elencazione dei nostri feriti e delle nostre vittime del dovere che annualmente si contano nelle missioni della TAV Torino/Lione, nei vari campi di accoglienza immigrati, a Lampedusa e Siracusa ed in tutti gli stadi italiani.

Il comparto specializzato conta diverse migliaia di militari che con cadenza trimestrale o quadrimestrale sono costretti a lasciare le proprie famiglie, i propri figli e gli affetti più cari, per raggiungere gli scenari anzidetti.

A questo punto, sarcasticamente, stante tale importante dimenticanza, saremo ben lieti se il partito del Premier per i prossimi servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica decidesse di lasciare in famiglia centinaia di baschi verdi, che al pari delle altre forze dell’ordine, mettono a disposizione la loro professionalità e la loro incolumità, in difesa delle libere Istituzioni e del vivere civile e ordinato di questo Paese.

