Festa fiamme oro Polizia: Di Francisca e Vezzali litigano in pubblico: “Facciamo pace”, “Impara il rispetto”

La festa si trasforma in arena

Quello che doveva essere un momento celebrativo per i 70 anni delle Fiamme Oro si è trasformato in un nuovo capitolo della storica rivalità della scherma italiana. Sul palco del Palazzo dei Congressi dell’Eur, Roma è diventata teatro dell’ennesimo confronto tra Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca.

Il tentativo di riconciliazione

Con un gesto apparentemente distensivo, Di Francisca ha colto l’occasione per tendere un ramoscello d’ulivo alla sua ex compagna di squadra: “Vorrei approfittare dell’occasione per mandare un messaggio di pace alla mia collega Valentina Vezzali”. Una mossa che ha sortito l’effetto opposto.

La risposta tagliente

La replica di Vezzali non si è fatta attendere ed è stata affilata come una lama: “Dal punto di vista sportivo ti stimo, sei stata una grandissima campionessa, ma a livello umano non sei proprio il massimo”. Parole che hanno gelato la platea e riacceso vecchie tensioni.

Una rivalità storica

Il rapporto tra le due campionesse è sempre stato complesso, iniziato quando Di Francisca era l’allieva che osservava i successi di Vezzali nella stessa palestra. La svolta nel 2009, con il “Vezzalicidio” di Antalya, quando l’allieva superò la maestra, dando inizio a una rivalità che ha attraversato un decennio di scherma italiana.

Il dopo evento

Fuori dal palco, Di Francisca ha mantenuto il suo approccio ironico: “Sono davvero triste, non so se pranzerò o cenerò…”, mentre Vezzali ha ribadito la sua posizione: “Non ho nulla da chiarire, abbiamo semplicemente visioni di vita diverse”.

Un epilogo amaro

Questo nuovo capitolo dimostra come, anche lontano dalle pedane, la tensione tra le due più grandi campionesse della scherma italiana rimanga intatta, ricordando che alcune rivalità sportive vanno ben oltre le competizioni ufficiali.

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale