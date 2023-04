Fesi Forze Armate, importo una tantum uguale per tutti senza distinzione di grado?

Lo Stato Maggiore della Difesa ha annunciato che tutte le risorse incrementali previste dalla legge di bilancio 2022 saranno destinate all’incremento del (FESI). La La Legge di Bilancio in argomento ha attribuito alle Forze Armate 15,67 milioni di euro da ripartire annualmente tramite d.P.C.M. Tuttavia, a causa delle tempistiche intercorse nel recente passato, che hanno portato all’ordinario pagamento del FESI solo nel mese di luglio, è necessario provvedere a una straordinaria corresponsione relativa allo stesso fondo.

Nel caso in cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze recepisca l’intento di SMD, sarebbe necessario stabilire, già in sede di stesura del D.M., le modalità di attribuzione delle risorse al personale interessato. Tuttavia, il ridotto volume di risorse finanziarie disponibili comporterebbe una misura lorda giornaliera del compenso estremamente bassa.

In considerazione di tale situazione, si ritiene opportuno che la destinazione delle risorse alle persone interessate avvenga sotto forma di un importo una tantum uguale per tutti, senza distinzione alcuna relativa al grado posseduto. In occasione del FESI anno 2020, il compenso base per il personale corrispondente al 1° Caporal maggiore, ora Graduato, ovvero il personale con il grado più basso tra i possibili destinatari corrisposto come seconda tranche, è stato di soli 1,25 euro. Ciò è avvenuto con un volume di risorse impegnate quasi quattro volte superiore a quello previsto dal D.P.C.M. dell’anno in questione.

