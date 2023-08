Falsi profili sui social, appostamenti sotto casa, pedinamenti. Carabiniere indagato per stalking

Il carabiniere, che ieri nel corso dell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere preferendo depositare per iscritto alcune dichiarazioni spontanee a propria discolpa, dovrà restare a cinquecento metri di distanza dalla ex partner, non potrà contattarla né avvicinarsi al suo luogo di lavoro o alla sua abitazione: in caso contrario, rischierebbe l’aggravamento della misura cautelare. Un provvedimento, questo, che sono stati i suoi stessi colleghi carabinieri di Verona a notificargli lunedì 7 agosto: nel capo di incolpazione ipotizzato dal pm a carico del militare, gli si contesta di aver «molestato e minacciato» la ex fidanzata «in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità e da indurla a cambiare le proprie abitudini di vita, specificamente a lasciare la precedente abitazione per trasferirsi e a farsi accompagnare a casa dai colleghi di lavoro». Avrebbe continuato a perseguitarla al telefonino e sui social anche dopo che lei lo aveva bloccato, inviandole messaggi dal contenuto intimidatorio: tralasciando volgarità e insulti, nelle chat le avrebbe scritto frasi del tipo «Ti devi vergognare, vigliacca, sei tornata a seguire il tuo ex, pensi che non lo vengo a sapere… ma non ti fai schifo… Tutto sta tornando a galla, ci vedremo presto…». Le avrebbe perfino inviato foto di soggetti stranieri scattate durante l’attività di servizio come carabiniere «con intento denigratorio, dicendole che era “quello che si meritava”».

