Ex carabiniere barricato in casa con la moglie a Pavullo vicino Modena come due anni fa: si consegna dopo ore

Un ex carabiniere si è barricato in casa a Pavullo, sull’Appennino modenese, insieme con la moglie.

E si è consegnato spontaneamente alle forze dell’ordine di trattative. Per tentare una mediazione erano arrivati carabinieri e polizia. Il 70enne ha quindi replicato il gesto fatto il 26 dicembre 2022, quando si era barricato in casa per dieci ore prima di arrendersi dopo un’estenuante trattativa. L’uomo, che soffriva di depressione, anche in quell’occasione aveva tenuto con sé la moglie, minacciandola ripetutamente di morte.

Uscito dall’abitazione, si è arreso ai suoi colleghi. A convincerlo sono stati gli uomini dell’Arma, anche grazie alla collaborazione dell’avvocato Cosimo Zaccaria, che era stato già coinvolto nell’episodio di dicembre 2022. A questo punto gli inquirenti valuteranno la posizione del carabiniere in pensione.

Durante le trattative, le forze dell’ordine avevano provveduto a chiudere al transito via Liguria, dove si trova l’appartamento della coppia. La moglie del 70enne è conosciuta a Pavullo perché con la sorella gestiva un negozio di parrucchiera.

Chi è l’ex carabiniere

Il carabiniere in pensione è stato comandante a Castelnuovo Rangone, altro comune della provincia di Modena.

Secondo le ricostruzioni, in servizio non avrebbe mai mostrato problemi: nel dicembre 2022, in occasione del primo ‘sequestro’ della moglie, sembra che stesse attraversando un periodo di depressione, proprio come adesso.

