Allarme rosso sulla sicurezza. Il sindacato di polizia: ‘Basta finanziare i doppioni, unificare polizia e carabinieri per salvare la sicurezza nel Paese’

L’organizzazione sindacale P.N.F.D. denuncia come la cronica carenza di fondi per lo straordinario delle forze dell’ordine stia rendendo sempre più precaria la sicurezza pubblica nel Paese. Una situazione che si protrae da anni e sulla quale il sindacato, stanco delle mancate risposte, alza nuovamente la voce chiedendo interventi concreti per la tutela di agenti e cittadini.

“La situazione, negli scorsi dieci anni, era già critica e sulla quale gestione questa Organizzazione Sindacale è intervenuta più e più volte tanto da inoltrare forti proteste agli allora Governi per la preoccupazione che le risorse sarebbero ulteriormente mancate.

Purtroppo nessuno volle ascoltarci ed oggi le strade, specialmente di sera e di notte, sono in mano a qualsivoglia tipo di criminalità ed i Cittadini ne sono assediati.

A fronte di quelle previsioni, proponemmo, in tempi non sospetti, l’unica possibile soluzione per garantire la “doverosa sicurezza data da una vera attività di prevenzione ossia più volanti su strada”, “unificando le due Forze di Polizia a competenza generale per crearne una sola ad ordinamento civile munita delle sufficienti risorse”.

Anche perché ancora oggi ci si chiede come mai la Polizia Militare sia ancora per le strade con un impegno economico assurdo e inspiegabile dato che i doppioni e i triploni delle attività sono solo un costo che spezza le gambe all’attività di prevenzione che manca da troppo tempo.

Non basta più l’attività delegata dalla magistratura, che interviene dopo tanto tempo dalla commissione dei reati, non bastano più le estemporanee grandi operazioni sbandierate in ogni dove che nulla risolvono, urgono più volanti per le strade.

E’ pazzesco assistere al fatto che l’organico nei Commissariati, dove l’organico previsto per garantire il minimo delle attività di cento operatori, oggi sia di meno della metà !!! In queste tragiche condizioni, quale sicurezza si vuole dare? Con quali onirici risultati?

Urge riprendere il “controllo del territorio che è in mano alla micro e macro criminalità” e solo unificando le residue, ed insufficienti, risorse in campo si può garantire la “vera sicurezza” !!!

Le strade sono diventate l’inferno sulla terra in cui il Cittadino sopravvive da ostaggio e le Forze di Polizia devono fare quello per il quale sono nate: dare e garantire la sicurezza ai Cittadini e alle Città !!!

Nemmeno le “false statistiche” possono smentire tutto questo, visto che il cittadino, sfiduciato da un decennio da tutte le Istituzioni, non denuncia più. Basta ai doppioni e ai triploni che sprecano miliardi e miliardi che, razionalizzando ed ottimizzando le due Forze di Polizia a competenza generale con l’unificazione, sarebbe l’unica e vera soluzione alle sofferenze che i Cittadini, da dieci anni, ancora patiscono e soffrono continuando a gridare per avere la tanto invocata sicurezza!”

