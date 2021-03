Esercito in lutto, morto caporal maggiore 38enne

Irpinia in lutto per la scomparsa del caporal maggiore Michele Marano, 38 anni, in servizio presso il 4to Reggimento Carri di Persano, frazione di Serre (Salerno).

Il militare irpino si è spento nella giornata di oggi, a seguito di una lunga malattia che ha combattuto con dignità e onore fino all’ultimo.

Il caporal maggiore Marano lascia la moglie e due figli piccoli. I suoi colleghi hanno istituito, in queste ore, una raccolta fondi in favore della famiglia.