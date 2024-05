Dopo 10 anni di inferno giudiziario, Assoluzione definitiva per il Colonnello Mendella: cade l’accusa di corruzione

Assoluzione in via definitiva. E’ l’epilogo di una vicenda giudiziaria durata più di 10 anni per il Colonnello della Guardia di Finanza Fabio Massimo Mendella.

In secondo grado era stato ribaltato il verdetto del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato a quattro anni di reclusione. “Nessuna condotta dolosa o colposa nel compimento dell’attività di servizio e nell’adempimento dei propri doveri”, si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello, passata in giudicato e depositate ad aprile.

L’ufficiale delle Fiamme Gialle era stato accusato di aver svolto verifiche blande nei confronti di alcuni imprenditori, in particolare, i fratelli Giovanni e Francesco Pizzicato. Nel 2018 la condanna in primo grado con l’accusa di corruzione.

In appello, i giudici hanno evidenziato la correttezza operativa di Mendella. La Corte di Appello ha ritenuto che ciò che il Tribunale ha vagliato come prove ‘serie e decisive’ sono, invece, risultate consistere a seguito di una più attenta e rigorosa valutazione “in meri sospetti e suggestive ipotesi investigative non approdate” proprio per la loro inconsistente natura “alla soglia di una reale certezza probatoria”.

