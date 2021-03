Decreto Sostegni, Ministro Guerini intervenga per straordinario Esercito

Il decreto legge Sostegni “con molta probabilita’ non conterra’ nessun tipo di stanziamento per il personale militare che sta operando per fronteggiare l’ emergenza Covid-19 ed e’ impegnato nell’ operazione “Strade Sicure”.

E’ doveroso ricordare che il contingente che oggi viene impiegato nell’ operazione Strade Sicure e’ di oltre 7000 uomini a fronte dei 5000 inizialmente richiesti dai precedenti governi”.

Lo sottolinea il Cocer dell’ Esercito in una nota in cui e’ detto che “tale incremento ha comportato un elevatissimo impiego di personale fuori dalla normale sede di servizio generando inevitabili ripercussioni sul benessere dei nuclei familiari. Dal 2020 la Difesa, attuando un cambio delle procedure di rilevazione delle prestazioni lavorative effettuate dal personale, e’ in possesso di dati certi dai quali e’ chiaramente rilevabile l’ esiguita’ delle risorse a disposizione per il personale dell’ Esercito”.

Secondo il Cocer dell’ Esercito, dall’ analisi di tali dati “sembrerebbe emergere una mancata remunerazione di una quota ingente di ore mensilmente maturate dal personale, che andandosi a cumulare ai giorni di festivita’ lavorate e non retribuite durante il servizio, portano i militari a dover assentarsi dai reparti fino ad otto settimane dal termine dell’ operazione.

Questa situazione drammatica comporta grave nocumento sia all’ operativita’ dello strumento militare sia al personale militare stesso che, nella generalita’ dei casi, con profondo senso del dovere, si trova a dover rinunciare a tali giornate di assenza dal servizio per poter essere avviato ai successivi cicli di approntamento per l’ impiego in Italia e all’ estero”.

Viene quindi espresso l’ auspicio – come sottolinea Francesco Gentile – che il ministro della Difesa Lorenzo Guerini prendendo spunto dal comunicato stampa del Cocer Esercito, “possa, nel Consiglio dei Ministri di domani, avanzare la proposta di remunerazione delle 30 ore di lavoro straordinario per le donne e gli uomini impiegati nell’ operazione Strade Sicure che in questo momento storico stanno fronteggiando l’ emergenza pandemica e che attendono ormai da piu’ di un anno”. In sostanza viene chiesto che Guerini “promuova qualsiasi iniziativa atta a sanare l’ attuale situazione, confermando ancora una volta, la sua particolare attenzione per le donne e gli uomini in uniforme”.