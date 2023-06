Decimomannu: bomba carta nel cuore della notte, distrutto il portone della caserma dei carabinieri

Decimomannu(CA), alle ore 03,00 odierne, il boato prodotto dall’esplosione di un ordigno di manifattura artigianale sveglia il centro urbano. La bomba carta è stata fatta esplodere sul portone della Caserma dei Carabinieri. L’ordigno, confezionato con polvere pirica ha prodotto anche danni lievi all’interno della Caserma.

Fortunatamente nessun Militare è rimasto ferito. Finora non sono pervenute rivendicazioni, si indaga a 360 gradi e non è escluso che si tratti di un gesto di avvertimento per qualche banale episodio di criminalità comune. Il SIC-SINDACATO INDIPENDENTE CARABINIERI esprime massima solidarietà ai Colleghi della Stazione Carabinieri di Decimomannu, condannando aspramente questo vile atto di terrorismo.

Il SIC è certo che verrà dato il massimo impulso alle indagini per addivenire, in tempi rapidi, all’identificazione dei responsabili.