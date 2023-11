Crosetto: “Ragionare sull’attivazione di riservisti militari in caso di emergenza”

Il requisito del 2 per cento di spesa per la Difesa in ambito Nato è centrale, ma “siamo molto lontani” e l’obiettivo sarà “impossibile nel 2024” e “difficile anche per il 2028”, il processo di rinnovamento della Difesa deve avere un sostegno finanziario adeguato, ha affermato il ministro. Tuttavia, “la Nato non deve fissare obiettivi finanziari irrealistici”, ha spiegato poi Crosetto.

Il ministero della Difesa e quello per le Imprese e il Made in Italy (Mimit) possono migliorare la cooperazione in termini di industria militare. “La Difesa ha già presentato al Mimit” un piano sulle attività da sostenere, ha aggiunto Crosetto.

La Difesa deve continuare lo sviluppo di capacità strategiche “nei settori spazio e cyber. Altro ambito critico è quello subacqueo”, ha aggiunto Crosetto.