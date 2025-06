Crosetto: “Eravamo in allerta, Israele ha fatto un’offensiva preventiva, precisa e congiunta”

“Eravamo da qualche giorno in allerta sul tema, erano evidenti alcuni movimenti che lasciavano pensare che potesse svolgersi questo attacco”, ha spiegato il ministro. Crosetto ha poi rassicurato che il dicastero sta “monitorando da questa notte gli eventi, ed eravamo già partiti per mettere in sicurezza ed avvisare i nostri militari presenti nelle missioni all’estero già due giorni fa”.

“I fatti del Medio Oriente danno una prova ulteriore di quanto stiamo vivendo un periodo di insicurezza totale”, ha concluso il ministro.