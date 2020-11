Covid, morto un altro poliziotto. Il cordoglio della Polizia

Era diventato nonno da pochi mesi, Vincenzo Spadarella. A 54 anni, dopo una vita vissuta “in strada” al servizio degli altri, ci ha lasciati per colpa del Covid19.

Non ci sono parole per alleviare il dolore della moglie Carmela e dei figli Antonio e Marika. L’ennesima perdita, in questi ultimi giorni, per la Polizia di Stato, che oggi ha salutato Vincenzo al fianco dei suoi familiari, amici e colleghi di Caserta.

È quanto scrive la Polizia di Stato in un post sulla pagina Facebook.

Poche ore prima era deceduta causa Coronavirus un’altra agente: Manuela Scodes, in servizio alla Questura di Napoli. La donna, 42 anni, lascia un marito e tre figli. Scodes aveva contratto il coronavirus nei giorni scorsi. La Questura partenopea l’ha salutata sui social con la sua foto e un “Ciao Manuela” appena appresa la triste notizia.