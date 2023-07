Corruzione, assolto dopo 9 anni il colonnello della GdF Massimo Mendella

La seconda sezione della Corte d’Appello di Napoli (presidente Maria Francica) ha assolto il colonnello della Guardia di Finanza Fabio Massimo Mendella dall’accusa di corruzione «per non aver commesso il fatto». Mendella era accusato di aver incassato somme rilevanti di denaro da alcuni imprenditori per evitare verifiche e accertamenti fiscali tra il 2006 e il 2012, nel periodo in cui era in servizio a Napoli e successivamente a Roma, dove comandata il Gruppo Territoriale Roma.

Clamore mediatico La vicenda aveva avuto un certo clamore mediatico sia per la notorietà dell’ufficiale coinvolto, sia per quella del presunto corruttore, Giovanni Pizzicato, imprenditore molto noto in città, recentemente arrestato in una nuova indagine della Procura europea. Mendella, difeso dagli avvocati Domenico Ciruzzi e Alfonso Furgiuele, è stato arrestato nel 2014 e condannato in primo grado a 4 anni. È stato assolto oggi dalla Corte d’Appello di Napoli dopo aver rinunciato alla prescrizione già maturata da oltre due anni.

La soddisfazione della difesa «Massima soddisfazione» viene espressa dall’avvocato Ciruzzi: «Perché, sia pur dopo anni, è stata restituita la dignità e l’onore ad un uomo che ha servito lo Stato con rigore ed onestà. Non ho mai dubitato, neppure nei momenti bui che non sono stati pochi, della totale innocenza del mio assistito poiché le prove erano chiare così come evidente era l’inattendibilità e la scarsa verosimiglianza della dichiarazione accusatoria resa dal presunto corruttore». «Dedico questo momento a mio padre, che nel 2020 si è spento di dolore. È per lui che ho rinunciato alla comoda scappatoia della prescrizione, ottenendo una assoluzione nel merito, che mi riabilita dopo un calvario durato nove anni» È ancora emozionato il colonnello della Finanza Fabio Massimo Mendella, assolto in appello nel corso dell’inchiesta alimentata dalla denuncia dell’imprenditore Giovanni Pizzicato, in passato egemone in svariati campi industriali, noto anche per la gestione di locali della movida napoletana, tra Chiaia e Coroglio.

