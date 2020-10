CORONAVIRUS, MININNO (M5S): PROROGATE MISURE STRAORDINARIE PER PERSONALE MILIARE, POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO

E’ stato approvato dalla Commissione Bilancio del Senato un emendamento a mia prima firma al Decreto Agosto che proroga i termini di alcune disposizioni scadute il 31 luglio scorso, necessarie ad assicurare la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco nella delicata congiuntura connessa allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il senatore del Movimento 5 Stelle Cataldo Mininno, componente della Commissione Difesa di Palazzo Madama. Ecco il post:

In Commissione Bilancio in #Senato è stato approvato un emendamento a mia prima firma al ddl n.1925 (conversione in legge del cd. #DecretoAgosto ), che proroga i termini di talune disposizioni scadute il 31 luglio scorso, ma necessarie ad assicurare la funzionalità delle #ForzeArmate, delle #ForzeDiPolizia e del Corpo nazionale dei #VigiliDelFuoco nella delicata congiuntura connessa allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’emendamento consentirà:

di estendere fino al 15 ottobre 2020 la possibilità di dispensare temporaneamente il personale dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali. In caso, invece, di assenza per malattia o quarantena, di collocare d’ufficio tale personale in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione della computabilità di tali giorni di assenza dal tetto massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria. Quest’ultima possibilità è necessaria, per esempio, per il personale impiegato in missioni all’estero, nei confronti del quale, in partenza e al rientro in Patria, viene disposto d’ufficio l’isolamento fiduciario di 14 giorni. Si evita così di penalizzare il personale sul piano dello stato giuridico, delle procedure di avanzamento e del trattamento economico, evitando il transito in aspettativa in caso di superamento dei 45 giorni annui di licenza straordinaria;

la facoltà, qualora necessario al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio, di prevedere, fino a fine emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, iter concorsuali semplificati;

la facoltà, fino a fine emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, qualora necessario, di adottare, previa intesa con gli atenei interessati, provvedimenti volti a rimodulare la durata dei corsi di formazione, la sospensione degli stessi, il rinvio ad altra data;

di trattenere in servizio fino al 15 ottobre 2020, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della #PoliziaDiStato.