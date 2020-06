Coronavirus, il primo vaccino è cinese: sarà somministrato ai militari

Il vaccino, identificato come Ad5-nCoV, ha superato le prime due fasi della sperimentazione clinica e secondo la CanSino è “sicuro”. Ora inizierà la fase tre per verificare se effettivamente riesce a proteggere i destinatari dall’infezione del Covid-19. Per ora non è stato autorizzato per scopi civili.

Secondo quanto riferito dal South China Morning Post, CanSino avrebbe raggiunto un accordo con il governo canadese per condurre lì la terza fase della sperimentazione, ma i dettagli non sono stati rivelati.