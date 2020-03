Coronavirus: bonus da 100 euro per i lavoratori in sede, 12gg di 104 e 15gg di congedo parentale - INFODIFESA

Il Governo ha introdotto un bonus di 100,00€ nei confronti di quei lavoratori dipendenti a cui non è stato possibile effettuare i propri servizi in modalità smart working e quindi hanno continuato a lavorare in sede nonostante l’allerta legata al contagio da Covid-19.

“Abbiamo anche un sostegno aggiuntivo al reddito per i lavoratori che andranno in ufficio in questo mese, durante l’emergenza Coronavirus. Uno strumento introdotto con una riduzione del cuneo fiscale.” E’ quanto ha sottolineato il Ministro dell’Economia Gualtieri.

Affinché al lavoratore possa beneficiare del bonus di 100,00€ è necessario avere un reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000,00€.

Il bonus spetta anche a coloro che hanno lavorato in sede per qualche giorno di marzo, non completando però il mese. In questo caso l’importo del premio sarà rapportato ai giorni lavorati in sede. L’importo verrà erogato dal datore di lavoro possibilmente nella busta paga di aprile o, al massimo, entro il conguaglio di fine anno.

Il decreto prevede inoltre un congedo parentale straordinario per i genitori con figli fino a 12 anni per tutti i dipendenti privati e pubblici. L’indennità sarà di massimo 15 giorni (a partire dal 5 marzo) e potrà essere usata alternativamente tra i genitori. L’importo coperto dall’INPS sarà pari al 50% della retribuzione. In caso di figli disabili non vi sarà nessun limite di età. Previsto inoltre un congedo speciale non retribuito per i dipendenti con figli di età compresa fra 12 e 16 anni.

I permessi legge 104 del 1992 passano da tre a dodici giorni al mese per i mesi di marzo e aprile 2020. Il Decreto “Cura Italia” per emergenza Coronavirus Covid-19, ha infatti esteso il numero di giorni di permessi retribuiti per l’assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità. Durante i permessi spettano gli assegni familiari, così come le ferie sono sospese per la fruizione dei permessi.