Convocazione del Consiglio dei Ministri: Il CO.CE.R. del Comparto Difesa Espone le Priorità. Attese Soluzioni su Contratto e Pensioni

Il Consiglio Centrale di Rappresentanza del Comparto Difesa, esprime soddisfazione in merito all’annuncio del governo italiano di voler dedicare una prossima convocazione del Consiglio dei Ministri a tematiche di fondamentale importanza per le forze armate e le forze di polizia. La convocazione, prevista per novembre, sarà incentrata su misure di carattere economico, ordinamentale e di tutela degli appartenenti al comparto sicurezza e difesa.

Il CO.CE.R., in un comunicato rilasciata ieri, ha dichiarato la pronta disponibilità a partecipare con uno spirito costruttivo e propositivo a questa convocazione, sottolineando l’importanza della consultazione con i rappresentanti dei lavoratori nel definire politiche che riguardano direttamente la vita di migliaia di appartenenti al mondo della difesa e della sicurezza del paese.

Il CO.CE.R. ha chiarito che porterà sul tavolo del Consiglio dei Ministri monografico questioni urgenti e irrimandabili che riguardano i lavoratori del comparto difesa, tra cui il rinnovo del contratto, la previdenza dedicata e la specificità del mondo militare. Questi temi sono di fondamentale importanza per garantire una tutela adeguata e il benessere dei dipendenti nel comparto sicurezza e difesa.

Governo Accoglie le Parti Sociali del Comparto Difesa e Sicurezza: Prospettive di Cambiamento

Finalmente, dopo anni, un governo riceve le parti sociali di difesa e sicurezza. Eccezion fatta per un incontro con il governo Conte, conseguente ad uno sciopero della fame del maresciallo Fico, era dai tempi del sottosegretario Gianni Letta che ciò non avveniva. Un gesto di grande attenzione che si auspica anche sostanziale. L’incontro, previsto per legge, è l’occasione perché si illustrino i contenuti della finanziaria a favore del comparto soprattutto per il contratto ormai scaduto e l’annoso problema delle pensioni. Viste le premesse non possiamo che aspettarci ascolto e fattiva considerazione”. E’ il commento di Antonello Ciavarelli delegato Co.Ce.R. Marina Militare e Guardia Costiera.

