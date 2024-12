CONTRATTO SICUREZZA FIRMATO, FSP POLIZIA: “PASSO AVANTI IMPORTANTE, MA RESTA IL NODO STRAORDINARI”

ACCORDO RAGGIUNTO

Un nuovo capitolo si apre per il comparto Sicurezza con la firma del contratto, avvenuta alla presenza dei ministri Piantedosi, Crosetto, Zangrillo, Nordio e Giorgetti. Un momento atteso che segna un punto di svolta, pur mantenendo alcune criticità da risolvere.

QUESTIONI APERTE

Il Segretario generale FSP Polizia di Stato, Valter Mazzetti, ha evidenziato come il rinnovo arrivi a conclusione del triennio di riferimento, sottolineando che permangono questioni irrisolte, in particolare la gestione degli straordinari, tema che richiederà particolare attenzione nei prossimi tavoli.

PROSPETTIVE FUTURE

Elemento di particolare rilievo, sottolineato da Mazzetti, è lo stanziamento già previsto in legge di bilancio per i prossimi due rinnovi contrattuali (2025-2027 e 2028-2030). Una programmazione che dimostra “serietà nell’approccio” e “concreta attenzione” verso un settore definito “spina dorsale della nostra democrazia”.

CONTESTO ECONOMICO

Pur riconoscendo il difficile momento economico-finanziario del Paese, il sindacato esprime fiducia per il futuro. Le premesse poste, secondo FSP Polizia, lasciano intravedere la possibilità di “un ulteriore significativo miglioramento delle condizioni” per gli operatori in divisa, il cui impegno quotidiano viene ribadito come fondamentale per “libertà, crescita e sviluppo” della nazione.

RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE

Il nuovo contratto rappresenta un riconoscimento per “le centinaia di migliaia di servitori in divisa che fra mille sacrifici dedicano la propria esistenza alla nazione”, come sottolineato dal Segretario generale FSP, che vede nell’accordo un primo passo verso una più ampia valorizzazione del comparto.