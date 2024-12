CONTRATTO FORZE ARMATE, ITAMIL : ‘O CAMBIANO LE CONDIZIONI PER I MILITARI O NIENTE FIRMA!”

La delegazione del Sindacato ITAMIL Esercito, composta dal Segretario Generale Girolamo Foti, dal Vice Presidente Aggiunto Alberto Maria Viceconte e da Jessica Di Gregori, si è riunita ai tavoli tecnici con la Funzione Pubblica per discutere il contratto 2022/2024.

CRITICITÀ ECONOMICHE E GAP INFLAZIONISTICO

Il Segretario Generale Girolamo Foti ha evidenziato il divario tra aumenti proposti e inflazione reale. “I numeri non mentono” Nel corso dell’incontro, il Segretario Generale Foti ha criticato il contratto definito da alcuni “soddisfacente”:” L’incremento medio previsto è poco più del 6%, mentre l’inflazione nello stesso periodo ha superato il 16%. Mancano 10 punti percentuali, che equivalgono a una perdita di potere d’acquisto tra i 289 e i 300 euro netti al mese.”

DISPARITÀ TRA COMPARTI E RICHIESTE SPECIFICHE

Emerge una significativa disparità negli stanziamenti: 20 milioni di euro per il Comparto Difesa contro 100 milioni per le Forze di Polizia per gli straordinari. ITAMIL chiede inoltre la revisione del compenso forfettario di guardia, ritenuto non allineato con l’articolo 36 della Costituzione.

PROPOSTE INNOVATIVE A COSTO ZERO

Il sindacato ha presentato soluzioni innovative senza impatto sul bilancio, includendo:

Introduzione della settimana corta

Implementazione dello smart working

Adozione del cloud working per ridurre stress, pendolarismo e favorire il ricongiungimento familiare.

DIALOGO E PROSPETTIVE FUTURE

La Funzione Pubblica ha accolto positivamente il ritorno di ITAMIL al tavolo delle trattative. Il sindacato ha richiesto un incontro con il Premier Meloni prima della chiusura del contratto, ribadendo la necessità di cambiamenti sostanziali per procedere alla firma. “Non firmeremo senza cambiamenti significativi e un maggiore impegno sulle risorse disponibili.”

POSIZIONE FERMA E DETERMINATA

“Le pressioni non influenzeranno la nostra posizione”, ha affermato Foti. Il Vice Presidente Aggiunto Viceconte ha rafforzato questo messaggio: “Il nostro impegno resta saldo verso chi rappresentiamo.”

In parallelo, si sviluppa in Parlamento la questione dei procedimenti disciplinari, con un atto ispettivo presentato dall’On. Zaratti riguardante l’inchiesta formale sul Segretario Generale Foti.