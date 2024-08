Confermato il bonus fiscale per il personale militare: fino a 610,50 euro di defiscalizzazione nel 2024

Il sindacato militare SIAMO Esercito ha recentemente diffuso un comunicato riguardante un importante aggiornamento fiscale per il personale militare. Secondo quanto riportato, nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 è stato pubblicato il DPCM del 24 giugno 2024, che conferma anche per l’anno in corso il beneficio della “Defiscalizzazione” per il personale militare.

Aumento del bonus: da 571 a 610,50 euro

Questa misura, già applicata negli anni precedenti, consiste in una riduzione dell’IRPEF sul trattamento economico accessorio. Per il 2024, l’importo massimo del bonus è stato incrementato, passando dai 571 euro dello scorso anno a 610,50 euro.

Criteri di eleggibilità: chi può beneficiarne

Il beneficio fiscale si applica al personale in servizio nel 2024 appartenente alle Forze Armate, incluso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e alle Forze di Polizia, sia a ordinamento civile che militare. Tuttavia, per poterne usufruire, è necessario aver percepito nell’anno 2023 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro, come attestato nella Certificazione Unica 2024.

L’applicazione della riduzione avverrà in un’unica soluzione da parte del sostituto d’imposta, identificato nel caso specifico come il C.U.S.I. (Centro Unico Stipendiale Interforze). Questa operazione potrebbe avvenire anche in occasione del conguaglio fiscale, considerando il trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa erogate nel 2024.

In attesa di dettagli: prossime comunicazioni attese

Il sindacato SIAMO Esercito conclude il comunicato informando che si è in attesa di ulteriori comunicazioni dettagliate da parte delle articolazioni di Forza Armata preposte (C.U.S.I. e C.N.A.E. – Centro Nazionale Amministrativo Esercito) per definire con certezza le modalità e i tempi di applicazione del beneficio.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI