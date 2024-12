CARABINIERI, TENSIONI SUL CONTRATTO: UNARMA MINACCIA LA PIAZZA

Malcontento e preoccupazione serpeggiano tra le fila dell’Arma dei Carabinieri. Il nodo cruciale delle indennità accessorie rischia di far saltare il banco delle trattative contrattuali, con il sindacato UNARMA pronto a scendere in piazza.

RICHIESTE DISATTESE

Il Segretario Generale Antonio Nicolosi ha espresso forte disappunto per la direzione che stanno prendendo i negoziati. Le proposte avanzate dal sindacato, che includevano indennità di comando estese a tutto il personale, compresi gli ex Forestali, e specifiche maggiorazioni per il personale in servizio nelle isole minori e in alta montagna, sembrano essere state accantonate a favore delle proposizioni della Funzione Pubblica.

VERSO LA MOBILITAZIONE

“Non esiteremo a convocare una nuova manifestazione di piazza”, ha dichiarato fermamente Nicolosi, evidenziando come l’attuale proposta contrattuale non risponda alle reali esigenze del personale dell’Arma. La minaccia di una mobilitazione generale sottolinea la gravità della situazione e la determinazione del sindacato nel perseguire le proprie rivendicazioni.

PROSPETTIVE FUTURE

Sebbene le trattative siano ancora in corso, l’atmosfera è tesa. UNARMA mantiene una posizione ferma, riservandosi di valutare le prossime mosse in base all’evoluzione della situazione, ma la prospettiva di una manifestazione di protesta appare sempre più concreta se non si raggiungerà un compromesso soddisfacente.

