Condizioni dei militari dell’Esercito sotto accusa. ITAMIL : “Dalla riunione dei generali ci aspettiamo risposte concrete”

Il Sindacato Itamil Esercito ha espresso “forte indignazione” per le condizioni lavorative e alloggiative del personale militare impegnato in operazioni sul territorio nazionale.

Le criticità denunciate dal Sindacato

Come si legge nel testo, firmato dal Segretario Generale Girolamo Foti, “abbiamo riscontrato numerose problematiche: alloggi indecorosi, ispezioni eccessive finalizzate a verificare la pulizia degli anfibi, trascurando il benessere del personale; riscaldamenti non funzionanti in depositi e installazioni in alta montagna; e addirittura, personale in transito per una missione in Europa che ha ricevuto pasti di modesta qualità, il pane con qualche traccia di muffa”.

Il Sindacato esprime inoltre preoccupazione per “l’impiego di graduati veterani, con 49 anni di età e più di 27 anni di servizio, in mansioni inadeguate” e critica il mancato aggiornamento della legge 2938 sul trattamento economico del personale. Oltre alle ormai note criticità sulle condizioni alloggiative e i carichi di lavoro eccessivi in missione, il Sindacato Itamil denuncia anche il nodo irrisolto del conguaglio fiscale per i militari.

Non solo. Il Sindacato chiede tutela per i volontari prossimi alla fine del contratto, per garantire loro un futuro nelle Forze Armate.

Le aspettative del Sindacato sull’output della riunione

Nel comunicato, Itamil prende atto dell’incontro tra i vertici militari – il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e i comandanti generali – auspicandone risultati concreti a tutela del benessere e della dignità dei militari. Foti chiede che gli esiti vengano resi noti al personale, “dimostrando un vero impegno nella risoluzione delle questioni sollevate”. In caso contrario, avverte, resterà “l’amarezza di coloro che hanno espresso osservazioni critiche”.

Il sindacato militare, insomma, attende ora risposte sostanziali alle numerose criticità segnalate da tempo, a dimostrazione dell’attenzione della catena di comando alle reali condizioni in cui operano quotidianamente i soldati.

