Concorsi Marina Militare: aperto bando per l’Accademia Navale

Un’opportunità eccellente per i giovani italiani si apre con la recente pubblicazione del bando per l’Accademia Navale di Livorno. Dal 15 dicembre 2023, giovani tra i 17 e i 22 anni possono candidarsi per entrare nella prestigiosa istituzione e iniziare una brillante carriera nella Marina Militare.

L’Accademia Navale, con sede a Livorno, è rinomata per la sua eccellenza nella formazione di ufficiali. Quest’anno, ben 153 posti sono disponibili nei diversi corpi: Stato Maggiore, Genio della Marina, Commissariato Militare Marittimo, Capitanerie di Porto e Sanitario Militare Marittimo. Per partecipare, i candidati devono essere cittadini italiani e possedere (o essere in procinto di ottenere) un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L’Accademia offre un ampio ventaglio di corsi di laurea specialistica e percorsi professionali, rappresentando una grande opportunità per i giovani che desiderano specializzarsi in ambito marittimo. Tra i corsi offerti spiccano scienze marittime e navali, ingegneria navale, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria strutturale ed edile, giurisprudenza, e medicina e chirurgia. Inoltre, l’Accademia non trascura la formazione caratteriale e sportiva, essenziale per lo sviluppo di una personalità completa e versatile.

Un aspetto distintivo dell’esperienza formativa all’Accademia è la possibilità per gli allievi di imbarcarsi sulla storica nave scuola a vela Amerigo Vespucci, dove potranno completare la loro formazione pratica. Al termine del percorso accademico, i laureati verranno impiegati nei vari reparti e componenti della Marina Militare, in base alle specializzazioni acquisite.

Per maggiori informazioni e per presentare la domanda, i candidati possono visitare il sito INPA – Portale per il reclutamento, il Ministero della Difesa, o la homepage della Marina Militare.

L’Accademia Navale di Livorno continua così la sua tradizione di formare professionisti del mare altamente qualificati, offrendo ai giovani l’opportunità di contribuire in modo significativo alla difesa e alla sicurezza marittima del nostro paese.

