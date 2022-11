Co.Ce.R. Marina vicino allo sport e ai suoi campioni

Con propria delibera, il Co.Ce.R. Marina, ha posto l’attenzione su un evento sportivo che ha visto protagonista un Graduato della Marina Militare.

Il Sottocapo Aiutante Matteo SIGNANI della Guardia Costiera, in servizio a Rimini, ha vinto il titolo europeo di Pugilato.

Da anni il Co.Ce.R. considera di fondamentale importanza lo sport nelle Forze Armate, non solo perché è sinonimo di efficienza fisica dei militari, ma soprattutto per i suoi riflessi educativi e formativi. Le Forze Armate con lo sport condividono la disciplina, il rispetto dell’avversario, la costanza, il duro lavoro per raggiungere gli obiettivi, la lealtà, l’onestà e tutti quei valori che aiutano a rendere migliore la società. In questo senso abbiamo trovato la massima disponibilità e sensibilità anche nell’attuale Capo di Stato Maggiore della Marina. Infatti ha annunciato, durante l’ultimo incontro, la volontà di ristrutturare diversi impianti della Marina per la pratica sportiva dei Marinai e, auspichiamo, anche delle rispettive famiglie.

Antonello Ciavarelli delegato Co.Ce.R. Marina Militare – Guardia Costiera