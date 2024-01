Caso Vassallo: Colonnello dei Carabinieri Interrogato per Undici Ore

In relazione alle indagini sull’omicidio di Angelo Vassallo, ex sindaco di Pollica, si è svolto lunedì scorso un interrogatorio della durata di undici ore che ha coinvolto il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo. L’evento è stato riportato dal Corriere.it.

Angelo Vassallo fu tragicamente ucciso il 5 settembre 2010. L’indagine, da allora, ha attraversato diverse fasi e ipotesi investigativi. Il colonnello Cagnazzo, raggiunto da un decreto di perquisizione emesso dai pm salernitani circa un anno e mezzo fa, è stato chiamato a fornire chiarimenti in merito all’indagine in corso. L’interrogatorio pare, come riportato dal Corriere, sia durato 11 ore.

Nel corso degli anni, le indagini hanno esplorato diverse piste, tra cui quella che ha portato all’individuazione di un narcotrafficante brasiliano, successivamente scagionato dalle accuse.

È importante sottolineare che tutte le indagini sono condotte seguendo i principi del diritto e della presunzione di innocenza fino a prova contraria. Pertanto, le informazioni relative all’indagine e agli indagati sono da considerarsi nel contesto di un processo in corso, il cui esito è ancora da determinare.

