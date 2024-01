Polizia di Stato: Nuove Procedure per la Mobilità del Personale. Ecco Tutti i Dettagli

Una recente circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza mira a migliorare l’efficienza e la trasparenza nelle operazioni di trasferimento del personale. La Polizia di Stato ha annunciato l’adozione di un nuovo processo per la gestione della mobilità del suo personale. Secondo la circolare n.333-D/121.M4/2017 del 15 gennaio 2018, questa procedura riguarda specificamente il personale dei ruoli “ordinari” che desidera essere trasferito ai sensi dell’art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Il fulcro di questa nuova metodologia è il “Portale mobilità”, una piattaforma online progettata per ottimizzare le procedure di mobilità. Il portale non solo semplifica il processo di trasferimento, ma garantisce anche una maggiore trasparenza e efficacia. Il sito può essere raggiunto all’indirizzo https://portalemobilita.cen.poliziadistato.it, dove gli utenti possono registrarsi o accedere utilizzando le loro credenziali esistenti.

Con la conclusione del 225° corso di formazione per allievi agenti il 23 giugno 2024, si prevede una riassegnazione del personale del ruolo “ordinario”. Di conseguenza, il personale interessato deve inoltrare la propria istanza di trasferimento utilizzando la modulistica online disponibile sul Portale mobilità entro il 19 febbraio 2024.

Inoltre, coloro che desiderano un trasferimento agli Uffici della polizia postale e delle comunicazioni devono compilare un questionario tecnico specifico, disponibile nella sezione dedicata del portale. Questo consente ai candidati di dichiarare le proprie competenze tecniche e informatiche, consentendo all’Amministrazione di selezionare le professionalità più adatte per questi ruoli specializzati.

Un’opportunità simile è disponibile anche per coloro che sono interessati a trasferirsi alle Sezioni investigative del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine (S.I.S.C.O.). È importante notare che le richieste di trasferimento precedentemente presentate per queste articolazioni non saranno considerate valide e dovranno essere inserite nuovamente sulla piattaforma.

Le domande di trasferimento devono includere informazioni dettagliate sulle esperienze professionali pregresse del candidato, le competenze linguistiche, in particolare per le lingue straniere e i dialetti delle aree a maggiore densità mafiosa, e le competenze tecnico-informatiche. È inoltre richiesta la disponibilità a svolgere missioni di medio e lungo periodo.

Le graduatorie saranno formate secondo i criteri standard della mobilità ordinaria, e tutte le domande di trasferimento avranno una validità di tre anni dalla data di inserimento nel portale. Tutte le domande devono essere inoltrate esclusivamente tramite il Portale mobilità, e nessuna domanda cartacea sarà presa in considerazione.

Gli Uffici del personale dovranno esprimere il loro parere entro il 25 febbraio 2024, e tra il 25 febbraio e il 4 marzo 2024, il Portale sarà aperto esclusivamente per la revoca delle istanze di trasferimento, senza possibilità di modifiche.

Questa nuova procedura rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione e l’efficienza nella gestione della mobilità del personale all’interno della Polizia di Stato. Con l’adozione di questa piattaforma, l’Amministrazione si impegna a garantire un processo più trasparente e accessibile per i suoi dipendenti.

